В Черкассах от COVID-19 умер заведующий хирургическим отделением поликлиники

Заведующий хирургическим отделением поликлиники №2 Черкасс Олег Гайда был госпитализирован с диагнозом "коронавирусная инфекция".

На 1 июля в Черкасской области выявлено 645 больных COVID-19 Фото: depositphotos.com

Из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончался заведующий хирургическим отделением филиала №2 Консультативно-диагностической поликлиники Олег Гайда, об этом в Facebook 1 июля сообщила пресс-служба Черкасской областной государственной администрации.

"Олег Михайлович был госпитализирован в Черкасскую областную больницу с диагнозом "коронавирус", 30 июня из-за осложнения от болезни он умер", – отмечено в сообщении.

По информации Совета национальной безопасности и обороны Украины, в Черкасской области выявлено 645 больных COVID-19, 25 человек умерли, 474 – выздоровели.

По данным на 1 июля, в Украине зарегистрировано 44 998 случаев COVID-19, жертвами коронавируса стали 1173 пациента.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение инфекции, общее количество инфицированных в мире превысило 10,4 млн, из них более 5,3 млн вылечились, а 510,6 тыс. умерли.