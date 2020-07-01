"Вы видели табличку COVID free zone?" Стефанчук призвал нардепов находиться в зале Рады в масках. Видео

Из-за распространения коронавирусной инфекции Министерство здравоохранения Украины рекомендует носить маски в общественных местах и помещениях в том числе органов государственной власти и местного самоуправления, чтобы уменьшить риск инфицирования.

В постановлении правительства №392 от 20 мая сказано, что нахождение без маски в общественных зданиях и сооружениях является нарушением карантина. За это согласно ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил карантина) предусмотрен штраф в размере от 1 тыс. до 2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тыс. до 34 тыс. грн), для должностных лиц – в размере 2–10 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 34 тыс. до 170 тыс. грн).

По данным на конец июня, коронавирусной инфекцией COVID-19 переболели не менее 15 народных депутатов, сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.