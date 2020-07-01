COVID-19 сделал невозможное. Евреи и арабы вместе борются против общего врага

ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

COVID-19 на оба ваших дома! Как эпидемия коронавируса сделала невозможное – Израиль и ОАЭ в открытую сотрудничают в борьбе с болезнью.



Евреи и арабы вместе против общего врага. Израиль и Объединенные Арабские Эмираты сотрудничают в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Вообще-то, это сенсация международного масштаба. Иерусалим и Абу-Даби достигли соглашения в борьбе с эпидемией коронавируса. Еще 10 лет назад любое сотрудничество между Израилем и ОАЭ было просто немыслимо. Эмираты всегда проводили последовательную антиизраильскую политику. Но на фоне общей угрозы политические разногласия забыты.



У обеих стран похожие показатели по заболеваемости и летальности. В арабском государстве 313 погибших, в еврейском – 318. Системы общественного здравоохранения блестяще справились с первой волной вируса, но на подходе вторая волна. И в Иерусалиме, и в Эр-Рияде, оценив риски, пришли к мнению, что в одиночку бороться с таким противником крайне сложно. Отсюда и родилась идея сотрудничества. Генеральный директор министерства здравоохранения Израиля профессор Леви заявил, что оно будет носить научно-медицинский характер: частные компании двух стран будут совместно разрабатывать технологии и препараты для борьбы с COVID-19.



Десятилетиями между двумя странами не было никаких дипломатических отношений. Ситуация начала меняться, когда на Ближнем Востоке резко усилился Иран и поддерживаемые им террористические движения. При этом сотрудничество в области безопасности, в обстановке строжайшей секретности, и при всех совместных успехах страны, продолжали избегать публичной огласки.



Первая сенсация грянула месяц назад. Самолет авиакомпании "Иттихад" – национального авиаперевозчика Объединенных Арабских Эмиратов – привез в Израиль 14 тонн груза – медицинское оборудование, медикаменты и средства защиты. Большая часть из него предназначалась для Палестинской автономии и сектора Газа. Авиасообщения между странами не было никогда и пока официально нет. Но это уже второй случай таких полетов. Как подтвердили официальные лица обеих стран, это стало результатом переговоров, которые велись последние месяцы для улучшения состояния здоровья всех жителей ближневосточного региона. Возможно, потепление отношений Израиля и ОАЭ заняло бы гораздо больше времени, если бы не пандемия.



Возможности израильской медицины в мире хорошо известны. В ОАЭ система общественного здравоохранения тоже развивается очень быстро, и эксперты ВОЗ признают ее уровень как высокий. В арабской стране хуже с научными исследованиями в области медицины, но зато лучше с деньгами. Именно тут и возникла точка соприкосновения – арабы вполне могут участвовать в финансировании научных исследований, которые ведет, например, Институт Вайцмана, по поиску вакцины от коронавируса.

Здоровье – это категория вне политики. Люди болеют независимо от цвета кожи, религиозных убеждений или места жительства. Именно здоровье, точнее борьба за его сохранение, объединяет сотни тысяч людей по всему миру. Врачи разных стран сотрудничают, часто не обращая внимания на политические разногласия между государствами. У них общий язык, чаще всего английский, у них общий враг – болезни и общая цель – здоровье людей. У медицины нет границ, есть только возможности. Там, где политикам требуются десятилетия, чтобы наладить отношения, медики делают это гораздо быстрее.

Мир столкнулся с вызовами, требующими объединения общих усилий, и медики разных стран показывают прекрасный пример сотрудничества в интересах всего человечества. Наступает эпоха, когда медицина становится одним из главных двигателей отношений между странами. И врачи выполняют эти функции зачастую лучше дипломатов.

Источник: "ГОРДОН"