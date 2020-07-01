США скупили почти все мировые запасы препарата от коронавируса ремдесивир

Закупленные министерством здравоохранения США препараты позволят провести более 500 тыс. курсов лечения COVID-19 до сентября.

1 мая препарат от лихорадки Эбола ремдесивир в США разрешили применять для госпитализированных с COVID-19 Фото: depositphotos.com

США скупили почти все американские запасы и будущие партии препарата ремдесивир, который используется для лечения COVID-19, на три месяца вперед. Об этом говорится в пресс-релизе министерства здравоохранения и социальных служб США от 29 июня.

"Президент [США Дональд] Трамп заключил удивительную сделку, чтобы обеспечить американцам доступ к первому разрешенному лекарству от COVID-19", – сказал министр здравоохранения США Алекс Азар.

В сообщении отмечается, что закупленные министерством препараты позволят провести более 500 тыс. курсов лечения до сентября. США уже скупили 100% прогнозируемого производства на июль (94 200 курсов лечения), 90% производства в августе (174 900 курсов лечения) и 90% производства в сентябре (232 800 курсов лечения).

В американском ведомстве отметили, что препарат закупили по оптовой цене, которая составляет приблизительно $3200 за курс лечения.

1 мая препарат от лихорадки Эбола ремдесивир в США разрешили применять для взрослых и детей, госпитализированных с COVID-19, которые находятся в тяжелом состоянии.

Ремдесивир – первое лекарственное средство, которое с 25 июня разрешено применять в Евросоюзе при коронавирусной инфекции взрослым и подросткам с 12 лет.

Препарат ремдесивир включен в украинский протокол лечения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов 19 апреля. Минздрав хочет закупить это лекарственное средство и привезти его в Украину при помощи дипломатических каналов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире почти достигло 10,4 млн, из них почти 5,36 млн вылечились, а 511 тыс. – умерли.