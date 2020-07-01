Число случаев COVID-19 в Бразилии превысило 1,4 млн

За сутки в Бразилии, по данным минздрава, зарегистрировано 525 смертей среди больных коронавирусной инфекцией.

Бразилия на втором месте по числу случаев COVID-19 Фото: ЕРА

30 июня в Бразилии число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции достигло 1 402 041. Об этом проинформировал сайт минздрава страны.

За последние 24 часа в Бразилии зарегистрировано 33 846 новых случаев COVID-19 и 525 смертей.

В минздраве отметили, что большинство умерших, внесенных в статистику за последние сутки, скончались в другие периоды, но анализы в их отношении завершились только сейчас.

Всего в стране число умерших от COVID-19 достигло 59 594.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано уже более 10,4 млн случаев COVID-19, умерло 510,6 тыс. больных.

По числу случаев коронавирусной инфекции и количеству смертей от COVID-19 Бразилию опережают только США.