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Байден отказался от проведения митингов в ходе президентской кампании

Экс-вице-президент США Джо Байден, который планирует участвовать в новых выборах главы Белого дома, из-за эпидемии коронавирусной инфекции провел пресс-конференцию впервые за три месяца.

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Байден заявил, что прислушается к доктору
Байден заявил, что прислушается к доктору
Фото: ЕРА

Бывший вице-президент США, предполагаемый кандидат от Демократической партии на пост главы Белого дома Джо Байден заявил о прекращении проведения митингов.

Об этом он сказал журналистам 30 июня на пресс-конференции, которую проводил впервые за три месяца, сообщает Fox News.

Свое заявление Байден сделал после вопроса, будут ли проводиться массовые митинги, которых опасаются специалисты в области здравоохранения.

Байден ответил, что "следовать советам докторов" намерен не только он, но и вся страна, то есть митинги проводить он не собирается.

Предполагаемый конкурент нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа отметил, что последние данные опросов "очень хороши", но подчеркнул, что до выборов еще четыре месяца.

В США, по данным Университета Джонса Хопкинса, общее количество случаев коронавирусной инфекции превысило 2,6 млн, от COVID-19 скончалось 127,4 тыс. человек.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Выборы президента США должны состояться 3 ноября 2020 года. Главными соперниками станут Байден, выдвигающийся от демократов, и Трамп, представляющий Республиканскую партию.

Опубликованный 9 июня опрос телеканала CNN показал, что на фоне протестов в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда рейтинг одобрения Трампа снизился на семь процентных пунктов по сравнению с прошлым месяцем – до 38%, что является худшим показателем действующего президента США с января 2019 года.

В июне результаты опроса, проведенного агентством Reuters и социологической службой Ipsos, показали, что Байден опережает Трампа на 10 процентных пунктов.

Теги: США, выборы, Джо Байден, митинг, выборы в США, пресс-конференция, выборы президента США 2020, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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