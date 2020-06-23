Порошенко заявил, что Байден никогда не давил на него в деле Burisma

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что никогда не обсуждал с бывшим вице-президентом Джозефом Байденом компанию Burisma, он заверил, что в Белом доме на него давления не оказывали.

Пятый президент Украины и нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко в комментарии американскому телеканалу CNN 22 июня заявил, что бывший вице-президент США Джо Байден никогда не давил на него в деле о компании Burisma, где работал его сын Хантер.

Отвечая на вопросы ведущего о возможных разговорах с Байденом по делу Burisma, Порошенко сказал: "Мой вполне четкий ответ: нет, никогда".

Он добавил, что на него никогда не давили в Белом доме.

"Ни президент Обама, ни вице-президент Байден, ни президент Трамп или вице-президент Майк Пенс никогда на меня не давили", – подчеркнул Порошенко.

Говоря об открытых в его отношении в Украине уголовных производствах, экс-президент назвал их преследованием "за защиту суверенитета и национального единства". Он поблагодарил западных партнеров за поддержку.

Внефракционный нардеп Андрей Деркач 19 мая опубликовал записи разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США, кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена. Депутат среди прочего утверждал, что пятый президент Украины поднял тарифы на 100% ради получения $1 млрд госгарантий от США. Деркач также заявил, что в 2016 году госсекретарь США Джон Керри "вместе с Байденом настаивали на увольнении генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело Burisma и в итоге вышел на [отца и сына] Байденов".

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эти пленки должны стать предметом расследования. Он отметил, что его интересует только то, как можно было прослушивать президента.

Порошенко не исключил, что к обнародованию фрагментов его бесед с Байденом причастен Офис президента, а главная цель заказчиков скандала – разрушение отношений между Украиной и США.

Записи разговоров между Байденом и Порошенко изучают следователи Государственного бюро расследований и детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова говорила, что Порошенко фигурирует в 21 уголовном производстве. Три уголовных производства, открытых по заявлениям бывшего замглавы Администрации Президента Андрея Портнова, закрыты из-за отсутствия состава преступления.