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Порошенко назвал новую партию записей Деркача диверсией пророссийских сил

Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что обнародованные сегодня народным депутатом Андреем Деркачом записи разговоров якобы Порошенко и вице-президента США Джо Байдена – выстрел фейками, который имеет целью подорвать украинско-американское партнерство.

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Порошенко: Россия обстреливает Украину не только на линии соприкосновения
Порошенко: Россия обстреливает Украину не только на линии соприкосновения
Фото: eurosolidarity.org

Экс-президент Украины, народный депутат от партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко считает записи разговоров якобы Порошенко и вице-президента США Джо Байденаобнародованные народным депутатом Андреем Деркачом, сфабрикованными. Их цель – подорвать партнерские отношения США и Украины, заявление об этом опубликовано 22 июня на сайте партии.

"Россия обстреливает Украину не только на линии соприкосновения. Она также стреляет по нам из разнообразного информационного оружия в рамках широкомасштабной гибридной войны. Сегодня пятая колонна Кремля сделала еще один выстрел фейками с целью подорвать украинско-американское стратегическое партнерство, которое лежит в основе международной коалиции в поддержку Украины", – считает Порошенко.

Он уверен, что записи Деркача сфабрикованы, их цель – сделать украинский вопрос токсичным для Вашингтона и разрушить поддержку Украины Соединенными Штатами.

"Как и предыдущие "разоблачения", очередные "сливы" заслуживают единственной реакции – привлечения к ответственности представителей пятой колонны, которая засветилась в этой спецоперации", – уверен экс-президент.

Он выразил надежду на то, что украинская власть начнет противодействовать диверсиям пророссийских сил.

Внефракционный нардеп Андрей Деркач 19 мая опубликовал записи разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США, кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена. Депутат, среди прочего, утверждал, что пятый президент Украины поднял тарифы на 100% ради получения $1 млрд госгарантий от США. Деркач также заявил, что в 2016 году госсекретарь США Джон Керри "вместе с Байденом настаивали на увольнении генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело Burisma и в итоге вышел на [отца и сына] Байденов".

22 июня Деркач обнародовал новую партию записей, которые, его мнению, свидетельствуют о международной коррупции и государственной измене со стороны экс-президента Украины Петра Порошенко.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эти пленки должны стать предметом расследования. Он отметил, что его интересует только то, как можно было прослушивать президента.

Порошенко не исключил, что к обнародованию фрагментов его бесед с Байденом причастен Офис президента, а главная цель заказчиков скандала – разрушение отношений между Украиной и США.

Записи разговоров между Байденом и Порошенко изучают следователи Государственного бюро расследований и детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Теги: США, Петр Порошенко, Украина, Джо Байден, Андрей Деркач
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