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Шокин: Мое требование одно: чтобы ЕСПЧ признал, что я был уволен под давлением Байдена президентом Порошенко незаконно

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин добивается в Европейском суде по правам человека признания того, что был незаконно уволен в 2016 году, об этом он рассказал в интервью главреду издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

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Дело о признании незаконным увольнения Шокина три года находится в ЕСПЧ
Дело о признании незаконным увольнения Шокина три года находится в ЕСПЧ
Фото: depositphotos.com

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин считает, что в 2016 году был незаконно уволен экс-президентом Украины Петром Порошенко под давлением  экс-вице-президента США Джо Байдена, об этом он рассказал главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Дело о признании незаконным увольнения уже три года находится в Европейском суде по правам человека, заявил бывший генпрокурор.

"Требование там одно и главное: чтобы ЕСПЧ признал, что я был уволен под давлением Байдена господином президентом Порошенко незаконно, и восстановить меня в должности генерального прокурора Украины", – сказал Шокин.

Никаких требований финансовых и моральных Шокин не предъявил в своем иске.

Шокин: Я спросил Деркача про пленки Порошенко – Байдена: "Где взял?" Читайте полную версию интервью

По словам Шокина, сразу после увольнения он не выступил публично, чтобы не навредить Украине.

"Я как нормальный человек, который болеет за Украину и хотел, чтобы Украина получила миллиард... Страна же воевала. Извините, денег нет, проблем куча. И я тихо-мирно ушел. Я и так собирался уходить, я не собирался возвращаться", – подчеркнул он.

Байден рассказывал, что в 2016 году требовал уволить Шокина, в противном случае Вашингтон не предоставил бы Киеву кредитные гарантии на $1 млрд.

Шокин был генеральным прокурором Украины с 10 февраля 2015 года по 3 апреля 2016 года.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Петр Порошенко, ЕСПЧ, Виктор Шокин
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