Шокин: Мое требование одно: чтобы ЕСПЧ признал, что я был уволен под давлением Байдена президентом Порошенко незаконно

Дело о признании незаконным увольнения Шокина три года находится в ЕСПЧ Фото: depositphotos.com

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин считает, что в 2016 году был незаконно уволен экс-президентом Украины Петром Порошенко под давлением экс-вице-президента США Джо Байдена, об этом он рассказал главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Дело о признании незаконным увольнения уже три года находится в Европейском суде по правам человека, заявил бывший генпрокурор.

"Требование там одно и главное: чтобы ЕСПЧ признал, что я был уволен под давлением Байдена господином президентом Порошенко незаконно, и восстановить меня в должности генерального прокурора Украины", – сказал Шокин.

Никаких требований финансовых и моральных Шокин не предъявил в своем иске.

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По словам Шокина, сразу после увольнения он не выступил публично, чтобы не навредить Украине.

"Я как нормальный человек, который болеет за Украину и хотел, чтобы Украина получила миллиард... Страна же воевала. Извините, денег нет, проблем куча. И я тихо-мирно ушел. Я и так собирался уходить, я не собирался возвращаться", – подчеркнул он.

Байден рассказывал, что в 2016 году требовал уволить Шокина, в противном случае Вашингтон не предоставил бы Киеву кредитные гарантии на $1 млрд.

Шокин был генеральным прокурором Украины с 10 февраля 2015 года по 3 апреля 2016 года.

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