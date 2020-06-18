Венедиктова сообщила о закрытии трех дел против Порошенко

Три уголовных производства, открытых по заявлениям бывшего замглавы Администрации Президента Андрея Портнова, закрыты из-за отсутствия состава преступления, во всех фигурировал экс-президент Петр Порошенко. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

В Единый реестр досудебных расследований на прошлой неделе внесены сведения о закрытии трех уголовных производств, в которых фигурировал пятый президент Украины Петр Порошенко. Об этом на брифинге 18 июня сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Производства относительно назначения премьер-министра при отсутствии коалиции, вмешательства в деятельность Окружного административного суда Киева, назначения членов Высшего совета правосудия были закрыты из-за отсутствия состава преступления. Все эти производства были внесены в ЕРДР по заявлению [бывшего замглавы Администрации Президента] Андрея Портнова" – сказала она.

Уголовное производство, в рамках которого Порошенко сообщили о подозрении, было начато по заявлению главы Службы внешней разведки, подчеркнула генпрокурор.

"В этом вся разница. Когда заявление о преступлении подает глава внешней разведки, то, наверное, и следственная, и судебная перспектива совсем иная", – отметила Венедиктова.

Она говорила, что Порошенко фигурирует в 21 уголовном производстве.

18 июня суд должен был избрать Порошенко меру пресечения по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Заседание отложили до 1 июля.

10 июня политик пришел на допрос в Госбюро расследований. Ему попытались объявить о подозрении, но Порошенко не стал его получать, а направился на прием к Венедиктовой. Позже генпрокурор сообщила, что подозрение политику отправили почтой.