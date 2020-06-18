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Суд отложил избрание меры пресечения Порошенко до 1 июля

Государственное бюро расследований Украины отказалось от намерения просить суд о заключении под стражу пятого президента Украины Петра Порошенко.

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Госбюро расследований просит суд отпустить Порошенко под личное обязательство
Госбюро расследований просит суд отпустить Порошенко под личное обязательство
Фото: EPA

Судья Печерского райсуда Киева Сергей Вовк отложил рассмотрение ходатайства Государственного бюро расследований Украины об избрании меры пресечения пятому президенту, народному депутату от "Европейской солидарности" Петру Порошенко до 1 июля, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

В ходе заседания представители Госбюро расследований заявили, что изменили ходатайство: теперь ГБР просит суд отпустить Порошенко под личное обязательство, а не заключать под стражу.

Сторона защиты выступала против изменения запрашиваемой меры пресечения. Как заявил Порошенко, бюро хочет, чтобы он сдал заграничный паспорт и отказался от поездок за границу, где, по словам пятого президента, он занимается мобилизацией мирового сообщества на борьбу с российской агрессией.

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах, с августа 2019 года – народный депутат от "Европейской солидарности". По информации генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, сейчас пятый президент фигурирует в 21 уголовном производстве.

Сегодняшнее ходатайство рассматривалось в рамках уголовного производства о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки Украины. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом Украины, в 2018 году при назначении Семочко издал явно преступный приказ, которым склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий.

Как выяснила "Украинская правда", после назначения Семочко тогдашний глава разведки Егор Божок (сейчас занимает должность замглавы МИД) издал приказ, которым решение президента объявили личному составу, а Семочко приступил к исполнению обязанностей. В пресс-службе ГБР изданию подтвердили, что именно этот приказ Божка считают незаконным, а Порошенко подозревают в том, что он склонил Божка к изданию этого документа.

Теги: Петр Порошенко, Украина, Сергей Вовк, Государственное бюро расследований, Сергей Семочко, Егор Божок, Европейская солидарность, ГБР
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