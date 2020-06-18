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Видео: Радіо Свобода / YouTube

Печерский райсуд избирает меру пресечения Порошенко. Трансляция

Сегодня в 15.15 начнется заседание Печерского районного суда Киева, на котором пятому президенту Украины, нардепу от "Европейской солидарности" Петру Порошенко должны избрать меру пресечения по делу о незаконном назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки Украины. Трансляцию заседания в YouTube ведет "Радіо Свобода".

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Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом Украины, в 2018 году при назначении Семочко первым замглавы Службы внешней разведки издал явно преступный приказ, которым склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий.

Как выяснила "Украинская правда", после назначения Семочко тогдашний глава разведки Егор Божок (сейчас занимает должность замглавы МИД) издал приказ, которым решение президента объявили личному составу, а Семочко приступил к исполнению обязанностей. В пресс-службе ГБР изданию подтвердили, что именно этот приказ Божка считают незаконным, а Порошенко подозревают в том, что он склонил Божка к изданию этого документа.

Сторона обвинения будет настаивать на аресте Порошенко с возможностью внесения залога.

Теги: Петр Порошенко, Печерский суд, Сергей Семочко, Егор Божок
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