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Похороны отца Порошенко перенесли из-за заседания суда по избранию меры пресечения

Заседание Печерского районного суда Киева, где пятому президенту Украины, народному депутату от "Европейской солидарности" Петру Порошенко будут избирать меру пресечения по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки, назначено на 15.15 18 июня. Из-за этого похороны отца экс-президента, Алексея Порошенко, пришлось перенести на один день.

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Сегодня Порошенко намерен приехать в суд
Сегодня Порошенко намерен приехать в суд
Фото: Петро Порошенко / Facebook

Экс-президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко придет сегодня в Печерский суд, который будет избирать ему меру пресечения по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Похороны отца Порошенко будут перенесены. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь пятого президента Святослав Цеголко.

"Завтра Петр Порошенко идет в суд. Поэтому похороны отца пришлось перенести на пятницу, 19 июня. В 10.00 в пятницу в Свято-Михайловском монастыре отслужат панихиду. Прощание с Алексеем Ивановичем Порошенко в 12.00 по адресу Институтская, 7", – написал Цеголко накануне.  

https://www.facebook.com/svyatoslav.tsegolko/posts/2846615932114584

Алексей Порошенко умер на 85-м году жизни 16 июня.

18 июня суд должен избрать Порошенко меру пресечения по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Заседание назначено на 15.15. 

По информации генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, сейчас пятый президент фигурирует в 21 уголовном производстве.

10 июня политик пришел на допрос в Госбюро расследований. Ему попытались объявить о подозрении, но Порошенко не стал его получать, а направился на прием к Венедиктовой. Позже генпрокурор сообщила, что подозрение политику отправили почтой. 

Сторона обвинения будет ходатайствовать в суде о взятии Порошенко под стражу.

Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом Украины, в 2018 году при назначении Семочко первым замглавы Службы внешней разведки издал явно преступный приказ, которым склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий.

Как выяснила "Украинская правда", после назначения Семочко тогдашний глава разведки Егор Божок (сейчас занимает должность замглавы МИД) издал приказ, которым решение президента объявили личному составу, а Семочко приступил к исполнению обязанностей. В пресс-службе ГБР изданию подтвердили, что именно этот приказ Божка считают незаконным, а Порошенко подозревают в том, что он склонил Божка к изданию этого документа.

Теги: Петр Порошенко, Святослав Цеголко, похороны, Алексей Порошенко, суд, заседание, ГБР
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