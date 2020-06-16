Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Порошенко будет на заседании суда по избранию меры пресечения, несмотря на похороны отца – адвокат

Заседание Печерского районного суда Киева, где пятому президенту Украины, народному депутату от "Европейской солидарности" Петру Порошенко будут избирать меру пресечения по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки, назначено на 15.15 18 июня. В этот же день, по словам адвоката Порошенко Ильи Новикова, состоятся похороны отца экс-президента Алексея Порошенко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Новиков: Петр Порошенко обязательно появится в суде это принципиальный вопрос, и теперь еще более принципиальный
Новиков: Петр Порошенко обязательно появится в суде – это принципиальный вопрос, и теперь еще более принципиальный
Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко будет присутствовать на заседании Печерского районного суда Киева 18 июня, несмотря на то, что на этот день назначены похороны его отца Алексея Порошенко. Об этом 16 июня на брифинге рассказал адвокат политика Илья Новиков, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

18 июня суд должен избрать Порошенко меру пресечения по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Заседание назначено на 15.15. 

"Я хочу напомнить, что сегодня умер отец Петра Алексеевича. В соответствии с христианским обычаем похороны проходят на третий день. Но Петр Порошенко обязательно появится в суде – это принципиальный вопрос, и теперь еще более принципиальный", – сказал Новиков. 

Председательствовать на заседании будет судья Сергей Вовк. Адвокат напомнил, что именно этот судья в 2012 году вынес обвинительный приговор бывшему министру внутренних дел и экс-генпрокурору Юрию Луценко.

"Про судью Вовка существует циркулирующее в среде юристов мнение, что он связан с Офисом президента. Лично нас некоторые события из биографии судьи Вовка склоняют к тому, что это мнение обосновано. Судья Вовк вел процесс Луценко, его пытались освободить, и он восстановился в должности судьи. Судья Вовк рассматривал и выносил решения по предварительным ходатайствам Государственного бюро расследований в рамках серии дел против Порошенко. То, что это ходатайство в силу ряда причин оказалось распределено на судью Вовка, ожидаемо", – сказал адвокат. 

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах, с августа 2019 года – народный депутат от "Европейской солидарности".

По информации генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, сейчас пятый президент фигурирует в 21 уголовном производстве.

10 июня политик пришел на допрос в Госбюро расследований. Ему попытались объявить о подозрении, но Порошенко не стал его получать, а направился на прием к Венедиктовой. Позже генпрокурор сообщила, что подозрение политику отправили почтой. 

Сторона обвинения будет ходатайствовать в суде о взятии Порошенко под стражу.

Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом Украины, в 2018 году при назначении Семочко первым замглавы Службы военной разведки издал явно преступный приказ, которым склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий.

Как выяснила "Украинская правда", после назначения Семочко тогдашний глава разведки Егор Божок (сейчас занимает должность замглавы МИД) издал приказ, которым решение президента объявили личному составу, а Семочко приступил к исполнению обязанностей. В пресс-службе ГБР изданию подтвердили, что именно этот приказ Божка считают незаконным, а Порошенко подозревают в том, что он склонил Божка к изданию этого документа. 

Теги: Петр Порошенко, Печерский суд, Илья Новиков, Сергей Вовк, Сергей Семочко, Егор Божок
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  70-летняя Бабкина объяснила, почему не родила детей 40-летнему Гору
  70-летняя Бабкина объяснила, почему не родила детей 40-летнему Гору
  "Ждем надпись "Писька". Кличко сфотографировался в футболке с изображением слова, которое не мог выговорить
  "Ждем надпись "Писька". Кличко сфотографировался в футболке с изображением слова, которое не мог выговорить
Беременная Alyosha показала портрет своей будущей дочери
Беременная Alyosha показала портрет своей будущей дочери
"Трагедия произошла, повернуть время вспять не удастся". Театр, в постановках которого был задействован Ефремов, впервые прокомментировал смертельное ДТП с его участием
"Трагедия произошла, повернуть время вспять не удастся". Театр, в постановках которого был задействован Ефремов, впервые прокомментировал смертельное ДТП с его участием
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS