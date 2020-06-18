Порошенко заявил, что он фигурирует в уголовном производстве, связанном с получением томоса

По словам пятого президента Украины, нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко, в его отношении открыли уголовное производство за разжигание межрелигиозной розни.

Пятый президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил 18 июня, что он стал фигурантом уголовного производства, в котором речь идет о получении томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает УНН.

“Оказывается, они возбудили против меня еще одно дело, называется оно, дословно цитирую, "за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины”, – сказал Порошенко.

Экс-президент прибыл к Печерскому райсуду Киева, где ему должны избрать меру пресечения по делу о незаконном назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки Украины.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата (КП) и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея УПЦ Московского патриархата. 5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ Епифанию в Стамбуле.

В диптихе поместных церквей, опубликованном на сайте Вселенского патриархата, ПЦУ занимает последнее, 15-е, место.

Порошенко был президентом с 2014-го по 2019 год.

В начале июня 2020 года генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова говорила, что Порошенко фигурирует в 21 уголовном производстве.