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Верещук: Удивляюсь цинизму Порошенко. Надев вышиванку, взяв на вооружение язык, веру, он совершенно спокойно использует русский в быту, а его дети растут русскоязычными

Нардеп от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявила, что лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко "вбрасывает кость раздора" в среду украинских политиков.

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Верещук заявила, что Порошенко "из абсолютно русскоязычной среды и культуры"
Верещук заявила, что Порошенко "из абсолютно русскоязычной среды и культуры"
Фото: Ірина Верещук / Facebook

Нардеп от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук считает лицемерием упреки лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко в адрес своей фракции и всех соратников президента Владимира Зеленского в недостаточном патриотизме и пророссийской позиции. Об этом она рассказала в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Я удивляюсь цинизму этого человека. Потому что это архицинично, поверьте. Когда ты видишь и точно знаешь, что он делал, что он делает, что он собирается делать, надев вышиванку, взяв на вооружение язык, веру – это то, что святое, – и совершенно спокойно используя русский в быту, твои дети растут русскоязычными", – отметила она.

Она добавила, что Порошенко "из абсолютно русскоязычной среды и культуры".

"Вы же помните: церкви Московского патриархата еще недавно носил иконы. Мне кажется, что это такое лицемерие, такое фарисейство... Как люди, которые голосовали, этого не видят? Меня удивляет просто такая близорукость человеческая. И он дальше вбрасывает эту кость раздора. Ради чего? Вот скажите, сколько нужно человеку денег? Ну сколько нужно власти? Власть – это же на самом деле все очень относительно. Оно сегодня есть – завтра нет. Ну чего еще не хватает, чтобы понять, что так нельзя? И, к сожалению, находятся люди, которые слепо верят, продуцируют эту ненависть", – отметила она.

Верещук: Тигипко был бы хорошим премьером. Это впереди. Я далека от мысли, что Кабмин Шмыгаля будет до конца нашей каденции. Полный текст интервью

Петр Порошенко занимал должность президента Украины с 2014-го по 2019 год. После избрания Зеленского он регулярно обвиняет его и его соратников в пророссийской позиции. В частности, в мае он заявил, что Офис президента действует заодно с Кремлем, комментируя скандал вокруг "пленок Деркача" (на них якобы Порошенко и экс-вице-президент США Джозеф Байден обсуждают повышение тарифов вместо 75% на 100%).

Теги: Россия, Петр Порошенко, Ирина Верещук, Владимир Зеленский
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