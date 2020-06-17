Верещук: На молитвенном завтраке в Вашингтоне украинские политики так протягивают руки к небу, что хочется спросить: "А что же вы в Украине так не молитесь?"

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман рассказала о том, как украинские политики демонстративно молятся на молитвенных завтраках в Вашингтоне.

"Я была на молитвенном завтраке. В 2016-м президентом США был Барак Обама. Мы встречались с [первой леди США] Мишель Обамой. Это было в библиотеке Конгресса, такая tea-пати – чайная церемония. Когда жены конгрессменов и сенаторов рассказывали, какая у них хорошая традиция – молиться, быть полезными своим мужчинам... Я еще и удивлялась: "Господи, нам бы их проблемы". Хорошо себя вести дома, потому что мужчины думают о государстве, им нужно быть в хорошем тонусе. А для этого есть специальное меню, надо чай так подавать... И у них даже есть целая община жен сенаторов, конгрессменов, они мне рассказывали. Даже есть отдельные рецепты для мужчин-сенаторов. Для меня это было действительно интересно и странно, как там серьезно относятся к тому, чтобы люди, представляющие государство и решающие вопросы, – насколько они должны быть правильно накормлены, правильно наглажены, галстучки их должны быть уместны... Но это так", – сказала нардеп.

Поведение украинских парламентариев в Вашингтоне она считает фарисейством.

"Действительно, мы тогда встречались со многими сенаторами и конгрессменами. Это было интересно, потому что туда приходят и актеры всемирно известные. Это всегда интересно – увидеть тех, кого ты видел в фильме только. И наши коллеги, которые там руки протягивают к небу и молятся за Украину так, что хочется спросить: "А чего же вы в Украине так не молитесь?" Особенно наши парламентарии. Это был 2016–2017 год. И особенно на самом деле не бедные люди, которые заработали свое состояние явно не на депутатскую зарплату, рассказывали с такой слезой на глазах, как они любят Украину и как они молятся за нее. Это фарисейство, но я это тоже должна была увидеть и почувствовать, чтобы так никогда не делать", – подчеркнула Верещук.

Верещук: Тигипко был бы хорошим премьером. Это впереди. Я далека от мысли, что Кабмин Шмыгаля будет до конца нашей каденции. Читайте полную версию интервью

Национальный молитвенный завтрак в Соединенных Штатах был основан президентом Дуайтом Эйзенхауэром в 1953 году. Он проходит в начале февраля в Вашингтоне, обычно в отеле Washington Hilton.

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