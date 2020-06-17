Верещук: Был ли Гончарук кадровой ошибкой? Да

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман согласилась с тем, что назначение Алексея Гончарука на пост премьер-министра Украины было кадровой ошибкой.

"Говорю как бывший представитель Кабинета Министров в парламенте. То, что я увидела буквально за несколько недель нашего сотрудничества, к сожалению, меня разочаровало настолько, что я поняла, что, знаете, как говорят, из этого руля не будет ничего. Поэтому так оно и произошло", – сказала нардеп.

Она отметила, что коллеги по фракции обижались на нее из-за позиции по Гончаруку.

"На меня обижались во фракции, на меня обижались в Офисе президента, когда я говорила правду и указывала, где недорабатывает господин Гончарук, где он просто не может в силу отсутствия управленческого опыта... BRDO (Офис эффективного регулирования, который ранее возглавлял Гончарук. – "ГОРДОН") – это хорошо, реформы – это хорошо, но на земле живут живые люди, и так не работает. Когда нет механизма, когда ты не проработал до самого конца, как это все будет работать, эта цепочка... Постановление – это одно, а ты дойди до Равы-Русской, до этого маленького городка, где сидит мэр, и представь себе, как он должен выполнить это решение. И все. Здесь нет ничего удивительного, что я была в оппозиции. Потому что я видела, что ничего хорошего не будет из этого всего. Так оно и произошло", – подчеркнула Верещук.

Верещук: Тигипко был бы хорошим премьером. Это впереди. Я далека от мысли, что Кабмин Шмыгаля будет до конца нашей каденции. Читайте полную версию интервью

Юрист Гончарук был назначен премьер-министром Украины 29 августа 2019 года.

4 марта 2020 года Гончарук был уволен с должности, в том числе из-за проблем в экономике. "Наша боль – падение промышленности на 5%, и оно продолжается четвертый месяц подряд во многих секторах. Не предоставило, к сожалению, правительство инструментов, которые стимулируют внутреннее производство и новые производственные мощности", – заявил президент Украины Владимир Зеленский перед голосованием за отставку Гончарука.

На должности премьера Гончарука сменил Денис Шмыгаль, который до этого занимал пост вице-премьер-министра – министра развития общин и территорий.

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