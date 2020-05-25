"Смешной фейк". Гончарук заявил, что не проводил "тайных встреч" с министрами в подвале перед отставкой

По данным "Украинской правды", перед своей отставкой предыдущий премьер-министр Украины Алексей Гончарук собрал часть Кабмина в подвальном помещении общественной организации BRDO на закрытую встречу. Гончарук опроверг эту информацию и заявил, что пригласил членов Кабмина на кофе.

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук в комментарии НВ 25 мая опроверг информацию СМИ, что он проводил тайную встречу с частью министров перед отставкой.

По данным "Украинской правды", в начале февраля Гончарук еще не верил в свою отставку, о ней он якобы узнал 28 февраля. В тот день, как сообщили изданию источники, он собрал часть министров на Подоле в подвальном помещении общественной организации BRDO, которую возглавлял до назначения. Встреча проходила в полусекретном формате, она "была настолько закрытой, что чиновники сидели в единственной комнате офиса, где нет окон", отметило издание. На этой встрече Гончарук сообщил, что вскоре потеряет свою должность.

"Это смешной фейк. В BRDO даже нет никаких "подвалов без окон". Перед отставкой я действительно пригласил на кофе членов Кабмина, которых можно было оставить работать, чтобы посоветоваться и попросить их продолжать работать дальше", – сообщил Гончарук.

Он сказал, что хотел сохранить то, что было сделано за шесть месяцев работы его правительства, и подчеркнул, что в "тайных встречах" не было необходимости.

"Жаль, что материалы такого качества выходят на площадке такого уважаемого издания, как УП", – отметил Гончарук.

Юрист Гончарук был назначен премьер-министром Украины 29 августа 2019 года. Вскоре после назначения он заявил, что ВВП Украины должен вырасти на 40% в течение пяти лет.

4 марта 2020 года Гончарук был уволен с должности, в том числе из-за проблем в экономике. "Наша боль – падение промышленности на 5%, и оно продолжается четвертый месяц подряд во многих секторах. Не предоставило, к сожалению, правительство инструментов, которые стимулируют внутреннее производство и новые производственные мощности", – заявил президент Украины Владимир Зеленский перед голосованием за отставку Гончарука.

На должности премьера Гончарука сменил Денис Шмыгаль, который до этого занимал пост вице-премьер-министра – министра развития общин и территорий.