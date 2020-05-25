"Все было так быстро, как вы видели". Шмыгаль рассказал, что предложение возглавить Кабмин получил менее чем за неделю до назначения

Предыдущий премьер-министр Украины Алексей Гончарук до последнего не верил в свою отставку, выяснила "Украинская правда". О своем скором уходе он объявил команде 28 февраля, примерно в это же время Денис Шмыгаль получил предложение от президента возглавить правительство.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал "Украинской правде", что предложение возглавить Кабинет Министров получил менее чем за неделю до назначения.

"Разговор был с президентом [Владимиром Зеленским]. И это было буквально за... Довольно динамично, меньше чем за неделю до голосования в Раде. Если вы услышали об этом в пятницу [28 февраля], значит, где-то за день до того у меня был об этом разговор с президентом", – сообщил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что не было какой-то специальной подготовки перед назначением.

"Все было так быстро, как вы и видели", – сказал он.

По данным источников "Украинской правды", в начале февраля предыдущий премьер-министр Алексей Гончарук не верил в свою отставку.

"Гончарук пришел от Зеленского и говорит: "Наше правительство вышло сильнее из этой истории [с публикацией аудиозаписей с совещания, на котором не очень лицеприятно отзывались в адрес президента]". Я на это ему говорю: "Леша, ты серьезно? Лучше уже начинай вывозить вещи из кабинета. У нас остался месяц максимум". Но он не поверил", – рассказал изданию один из членов правительства Гончарука.

О том, что его правительство отправят в отставку, Гончарук узнал 28 февраля, выяснило издание. В тот день он собрал часть министров на Подоле в подвальном помещении общественной организации BRDO, которую возглавлял до назначения. Встреча проходила в полусекретном формате, она "была настолько закрытой, что чиновники сидели в единственной комнате офиса, где нет окон", отметило издание. На этой встрече Гончарук сообщил, что вскоре потеряет свою должность. Примерно в это же время Шмыгаль получил предложение возглавить Кабмин.

Инициатором приглашения Шмыгаля в Кабмин был первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов (он подтвердил это в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону). Собеседники "Украинской правды" рассказали, что эта идея очень понравилась Гончаруку. Он думал, что Шмыгаль усилит Кабмин в вопросах работы с регионами.

Шмыгаль возглавляет украинское правительство с 4 марта. До этого он месяц проработал вице-премьером – министром развития общин и территорий и полгода – председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации. До политической карьеры Шмыгаль был топ-менеджером нескольких крупных частных предприятий. Перед Шмыгалем премьером был юрист Гончарук, его правительство проработало полгода.