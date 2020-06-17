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Верещук: Мы говорим: 500 тыс. рабочих мест. В здравом уме руководитель не может так сказать – мы просто потеряем легитимность

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман выразила мнение, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль осознавал, что не сможет выполнить обещание создать 500 тыс. новых рабочих мест.

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Верещук: Когда мы делаем такие заявления, это сказывается на нашем рейтинге
Верещук: Когда мы делаем такие заявления, это сказывается на нашем рейтинге
Фото: Ірина Верещук / Facebook

Нардеп от "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман выразила мнение, что премьер-министру Украины Денису Шмыгалю не стоило давать обещание создать 500 тыс. новых рабочих мест.

"Когда нет целеполагания, когда мы не знаем четко, к чему мы стремимся в конечном итоге... Мы говорим: 500 тыс. рабочих мест. В здравом уме, сознании человек, руководитель не может так сказать. Потому что он понимает, что это невозможно сделать. И вот когда мы делаем такие заявления, а потом это сказывается на нашем рейтинге, мы должны понимать, что в один прекрасный день наступит точка ноль – мы просто потеряем легитимность и легальность в конечном итоге. Потому что когда мы видим – помните VIII демократический созыв? – уровень доверия к парламенту 4%, то о каком парламенте может идти речь? Это сразу надо идти на перевыборы. И я очень не хочу допустить, чтобы уровень доверия упал до такой критической отметки", – подчеркнула Верещук.

Верещук: Тигипко был бы хорошим премьером. Это впереди. Я далека от мысли, что Кабмин Шмыгаля будет до конца нашей каденции. Читайте полную версию интервью

10 апреля Шмыгаль заявил, что в мае в Украине планируют создать 500 тыс. рабочих мест.

13 мая глава Кабмина сообщил, что из-за коронавируса и карантинных ограничений количество официальных безработных в стране увеличилось до 500 тыс. человек.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Украина, Алеся Бацман, Ирина Верещук, Денис Шмыгаль
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