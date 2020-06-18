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"Правосудие не должно использоваться для сведения политических счетов". Западные страны сделали заявления перед избранием меры пресечения Порошенко

Дипломатические представительства США, Канады и Германии призвали украинские власти соблюдать принцип верховенства права и равенства граждан перед законом. Заявления прозвучали накануне начала судебного заседания, где пятому президенту Украины Петру Порошенко должны были избрать меру пресечения.

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Западные дипломаты предостерегли власти Украины от политических преследований оппонентов
Западные дипломаты предостерегли власти Украины от политических преследований оппонентов
Фото: EPA

Посольства Соединенных Штатов, Германии и Канады выступили с заявлениями о недопустимости политического преследования оппонентов в Украине и необходимости соблюдения принципов верховенства права и равенства перед законом. 

Пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко в этих заявлениях не упоминается, но речь, по всей видимости, идет о заседании Печерского райсуда Киева, где экс-главе государства должны были избрать меру пресечения по делу о якобы незаконном назначении Сергея Семочко первым заместителем руководителя Службы внешней разведки Украины.

Так, пресс-служба посольства Германии в Украине процитировала слова посла Анки Фельдгузен: "Я наблюдала почти за всеми судебными заседаниями в деле Юлии Тимошенко (вскоре после прихода Виктора Януковича к власти в 2010 году против Тимошенко было открыто уголовное производство, в октябре 2011 года она была приговорена к семи годам тюрьмы; лидера ВО "Батьківщини" амнистировали после победы Революции достоинства в 2014 году. – "ГОРДОН"). Я очень надеюсь, что мне не придется снова столкнуться с подобным опытом".

Посольство Канады подчеркнуло, что Украина после Революции достоинства "прошла тяжелый, но необходимый путь демократических преобразований". "Украинцы ожидают равности всех перед законом. Все граждане заслуживают презумпции невиновности, честного процесса и юридической системы, свободной от политического вмешательства. История учит, что такое вмешательство и реваншизм порождают то же самое", – сказано в заявлении.

Посольство США в Украине отметило в Facebook, что "система правосудия не должна использоваться для сведения политических счетов".

https://www.facebook.com/usdos.ukraine/posts/10158078975571936

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах, с августа 2019 года – народный депутат от "Европейской солидарности". По информации генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, сейчас пятый президент фигурирует в 21 уголовном производстве.

18 июня Печерский районный суд Киева должен был избрать Порошенко меру пресечения в рамках уголовного производства о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки Украины. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом Украины, в 2018 году при назначении Семочко издал явно преступный приказ, которым склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий.

Как выяснила "Украинская правда", после назначения Семочко тогдашний глава разведки Егор Божок (сейчас занимает должность замглавы МИД) издал приказ, которым решение президента объявили личному составу, а Семочко приступил к исполнению обязанностей. В пресс-службе ГБР изданию подтвердили, что именно этот приказ Божка считают незаконным, а Порошенко подозревают в том, что он склонил Божка к изданию этого документа.

Представители обвинения заявили, что будут просить отпустить Порошенко под личное обязательство. В заседании был объявлен перерыв до 1 июля.

Теги: США, Германия, Петр Порошенко, Канада, Печерский суд, преследование, Сергей Семочко, Егор Божок, ГБР
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