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Выборы президента США. Байден опережает Трампа на 10 процентных пунктов

Бывший вице-президент США, предполагаемый кандидат от Демократической партии на пост президента Джо Байден в президентском рейтинге опережает действующего главу государства, республиканца Дональда Трампа, на 10 процентных пунктов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Reuters и социологической службой Ipsos. Агентство уточняет, что опрос проводился среди зарегистрированных избирателей. По сравнению с результатами опроса, проведенного на прошлой неделе, поддержка Байдена сократилась на три процентных пункта.

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