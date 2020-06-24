Выборы президента США. Байден опережает Трампа на 10 процентных пунктов

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Reuters и социологической службой Ipsos.
Агентство уточняет, что опрос проводился среди зарегистрированных избирателей. По сравнению с результатами опроса, проведенного на прошлой неделе, поддержка Байдена сократилась на три процентных пункта.
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