Байден опережает Трампа на 13 пунктов – опрос Reuters

Рейтинг действующего президента США Дональда Трампа упал до семимесячного минимума, тогда как рейтинг бывшего вице-президента, кандидата от демократов Джо Байдена достиг максимума, свидетельствует опрос, проведенный агентством Reuters и соцслужбой Ipsos.

Бывший вице-президент США Джо Байден в президентской гонке опережает действующего главу государства Дональда Трампа на 13 процентных пунктов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 10–16 июня агентством Reuters и социологической службой Ipsos.

О готовности проголосовать за Байдена заявили 48% опрошенных, за Трампа – 35%. Как отмечает агентство, преимущество Байдена над действующим президентом достигло максимума за эту кампанию. В свою очередь рейтинг Трампа упал до семимесячного минимума.

Reuters пишет, что "база поддержки Трампа, видимо, разрушается" – среди республиканцев поддержка президента упала на 13 процентных пунктов с марта.

Выборы президента США должны состояться 3 ноября 2020 года. Главными соперниками станут Байден, выдвигающийся от демократов, и Трамп, представляющий Республиканскую партию.

Опубликованный 9 июня опрос телеканала CNN показал, что на фоне протестов в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда рейтинг одобрения Трампа снизился на семь процентных пунктов по сравнению с прошлым месяцем – до 38%, что является худшим показателем действующего президента США с января 2019 года.

В соответствии с результатами опроса CNN, Байден опережал Трампа на 14 процентных пунктов (55% против 41% соответственно).