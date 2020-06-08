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Трамп заявил, что, если бы не расследование российского вмешательства и импичмент, его рейтинг был бы выше

По данным майского опроса, экс-президент США Джо Байден опережает в предвыборном рейтинге действующего главу государства Дональда Трампа на 10%. Последний считает, что такая ситуация связана с "фальшивыми и незаконными расследованиями" в его отношении.

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Трамп говорит, что построит самую лучшую экономику
Трамп говорит, что построит самую лучшую экономику
Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп заявил, что его рейтинг был бы выше, чем у его соперника на предстоящих выборах главы государства – бывшего вице-президента США Джо Байдена – если бы не расследование предполагаемого российского вмешательства и импичмент. Об этом он написал в своем Twitter.

"Если бы я в течение трех лет не подвергался фальшивым и незаконным расследованиям – Россия, Россия, Россия и мистификация импичмента, – я бы поднялся на 25 пунктов по сравнению с сонным Джо и демократами, которые ничего не делают. Очень несправедливо, но это то, что есть", – считает Трамп.

Он добавил, что построил самую большую и самую лучшую экономику в мире "впервые в истории США".

"И делаю это снова", – подчеркнул американский президент.

Согласно опросам, обнародованным изданием Washington Post 31 мая, на президентских выборах, если бы они состоялись сейчас, Байден получил бы 53% голосов респондентов, Трамп – 43%.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут Байден, представляющий демократов, и Трамп, представляющий Республиканскую партию.

Теги: рейтинг, Джо Байден, импичмент, Дональд Трамп, расследование, выборы в США
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