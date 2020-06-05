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Хакеры из Ирана и Китая атаковали предвыборные штабы Трампа и Байдена

Google сообщил об атаках иностранных хакеров, которые нацелились на предвыборные штабы президента США Дональда Трампа и экс-вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

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У Байдена знали об атаке
У Байдена знали об атаке
Фото: depositphotos.com

Хакеры из Ирана и Китая пытались взять под контроль компьютерные системы предвыборных штабов президента США Дональда Трампа и его вероятного соперника на выборах экс-вице-президента Джо Байдена. Об этом в своем Twitter сообщил руководитель отдела Google по кибербезопасности Шейн Хантли.

"Недавно обнаружили целевую кибератаку группы из Китая, направленную на предвыборный штаб Байдена, и целевую кибератаку иранской группы, направленную на штаб Трампа, осуществленные посредством фишинга", – написал Хантли.

Киберпреступники пытались использовать фишинг для получения персональных данных, отметил он.

"Если вы работаете над кампанией в этом цикле выборов, ваши личные учетные записи могут быть взломаны. Используйте лучшую защиту, какую только сможете. Двухфакторная аутентификация или повышенная защита действительно могут изменить ситуацию", – написал Хантли.

Представитель Байдена Мэтт Хилл в комментарии The Verge заявил о том, что штаб в курсе предпринятой попытки хакерской атаки. По его словам, там были к этому готовы. Хилл добавил, что у Байдена следят за кибербезопасностью и не обсуждают предпринимаемые меры.

Теги: США, Иран, Китай, выборы, хакеры, Джо Байден, Дональд Трамп, кибератака, кибербезопасность
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