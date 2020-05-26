Хакеры атаковали исследовательские институты Израиля, участвующие в борьбе с эпидемией коронавируса – СМИ

По информации израильского телеканала N12, задействованные в борьбе с коронавирусом исследовательские институты Израиля не понесли никакого ущерба в результате хакерской атаки, предпринятой на прошлой неделе.

Неизвестные хакеры на прошлой неделе провели кибератаки на израильские сайты, в числе которых исследовательские институты, занятые в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает израильский телеканал Keshet 12.

Атакованные учреждения, по информации телеканала, среди прочего занимаются поиском вакцины от коронавируса.

При этом хакеры, сообщает N12, не пытались похитить какую-либо информацию, а лишь саботировали работу учреждений. По данным телеканала, "эти попытки оказались безуспешными – исследовательским институтам не было нанесено никакого ущерба".

По версии телеканала, за кибератакой могут стоять поддерживаемые властями Ирана хакеры.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире коронавирусом заразилось более 5,51 млн человек, из них более 346 тыс. умерли, более 2,25 млн вылечились.

С конца апреля западные страны сообщали о росте числа хакерских атак на организации, которые разрабатывают лекарства от коронавируса или задействованы в борьбе с эпидемией. Об этом, в частности, говорили представители ФБР и Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США, а также Национальный центр по кибербезопасности Великобритании.

13 мая ФБР и Агентство по кибербезопасности США официально обвинили в проведении кибератак хакеров, связанных с Китаем.