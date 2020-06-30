Дезинформация о COVID-19 от СМИ России и Китая в Европе влиятельнее, чем местные медиа – исследование

Государственные СМИ Китая, Ирана, России и Турции в своих новостях о COVID-19 на на французском, немецком и испанском языках смешивали факты с ложной информацией, отмечает научный сотрудник Оксфордского интернет-института Катарина Ребелло по результатам исследования.

Новостные материалы о COVID-19 на французском, немецком и испанском языках, которые публикуются государственными СМИ Китая, России, Ирана и Турции, имеют большее влияние и более обширную аудиторию, чем местные издания этих стран. Об этом говорится в исследовании Оксфордского интернет-института.

В частности аудитория новостей на французском языке, которые публиковало российское СМИ Russia Today (RT), в пять раз больше аудитории, читающей новости на эту же тему в популярном французском издании Le Monde.

Вместе с тем, Китайское международное радио достигло в Испании в четыре раза большего привлечения аудитории, чем ведущая испанская газета El Pais.

"Поддерживаемые государством СМИ из Китая, Ирана, России и Турции новостями о коронавирусе нацелены на пользователей социальных сетей, говорящих на французском, немецком и испанском языках по всему миру. Многие из этих изданий сочетают достоверную, основанную на фактах информацию о коронавирусе с вводящей в заблуждение или ложной информацией, что может привести к большей неопределенности среди публики, пытающейся понять смысл пандемия COVID-19", – отмечает научный сотрудник Оксфордского интернет-института Катарина Ребелло.

Исследователи также выяснили, что российские издания, пишущие новости о COVID-19 на французском и немецком языках, постоянно акцентировали внимание на слабых демократических институтах и гражданских беспорядках в Европе. Китайские и турецкие издания, производящие испаноязычный контент, заявляли о лидерстве своих стран в борьбе с пандемией.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.