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Дезинформация о COVID-19 от СМИ России и Китая в Европе влиятельнее, чем местные медиа – исследование

Государственные СМИ Китая, Ирана, России и Турции в своих новостях о COVID-19 на на французском, немецком и испанском языках смешивали факты с ложной информацией, отмечает научный сотрудник Оксфордского интернет-института Катарина Ребелло по результатам исследования.

Российские СМИ в новостях о COVID-19, согласно исследованию, акцентировали внимание на слабых демократических институтах Европы
Российские СМИ в новостях о COVID-19, согласно исследованию, акцентировали внимание на слабых демократических институтах Европы
Фото: depositphotos.com

Новостные материалы о COVID-19 на французском, немецком и испанском языках, которые публикуются государственными СМИ Китая, России, Ирана и Турции, имеют большее влияние и более обширную аудиторию, чем местные издания этих стран. Об этом говорится в исследовании Оксфордского интернет-института.

В частности аудитория новостей на французском языке, которые публиковало российское СМИ Russia Today (RT), в пять раз больше аудитории, читающей новости на эту же тему в популярном французском издании Le Monde.

Вместе с тем, Китайское международное радио достигло в Испании в четыре раза большего привлечения аудитории, чем ведущая испанская газета El Pais.

"Поддерживаемые государством СМИ из Китая, Ирана, России и Турции новостями о коронавирусе нацелены на пользователей социальных сетей, говорящих на французском, немецком и испанском языках по всему миру. Многие из этих изданий сочетают достоверную, основанную на фактах информацию о коронавирусе с вводящей в заблуждение или ложной информацией, что может привести к большей неопределенности среди публики, пытающейся понять смысл пандемия COVID-19", – отмечает научный сотрудник Оксфордского интернет-института Катарина Ребелло.

Исследователи также выяснили, что российские издания, пишущие новости о COVID-19 на французском и немецком языках, постоянно акцентировали внимание на слабых демократических институтах и гражданских беспорядках в Европе. Китайские и турецкие издания, производящие испаноязычный контент, заявляли о лидерстве своих стран в борьбе с пандемией. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Россия, СМИ, Иран, Турция, Китай, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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