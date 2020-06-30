В Луцке от COVID-19 умерла родильница, мать пятерых детей

У 39-летней женщины, которая приехала рожать в Луцк, коронавирус обнаружили на следующий день после родов, шесть дней медики боролись за ее жизнь.

В Луцке от осложнений коронавируса умерла родильница из Ровенской области. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на начальника управления здравоохранения горсовета Луцка Владимира Лотвина.

COVID-19 у 39-летней женщины, которая приехала рожать в Луцк, обнаружили на следующий день после родов, после чего ее сразу перевели в Волынскую областную клиническую больницу.

По словам главного врача больницы Александра Дудара, женщина два дня находилась в реанимации, куда поступила с низкой сатурацией кислорода. У нее была слабо сопутствующая патология.

На странице в Facebook Луцкого клинического роддома говорится, что 23 июня женщине сделали кесарево сечение, ребенок родился в тяжелом состоянии. 28 июня родильница умерла, новорожденная девочка сейчас находится в отделении детской реанимации роддома с положительной динамикой. Коронавирус у нее не подтвержден.

Глава Подлозцовской объединенной территориальной общины Ровенской области Николай Костюкевич на своей странице в Facebook написал, что, кроме новорожденной, у погибшей жительницы села Тополье было еще четверо детей.

С начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 44 334 человек, от COVID-19 скончалось 1159 человек, вылечилось – 19 115. За последние сутки вирус выявили у 706 человек.