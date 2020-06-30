Зеленский поручил готовиться ко второй волне эпидемии коронавируса

Об этом он заявил 30 июня на совещании, посвященном распространению COVID-19 в Украине.
"В Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, заняты больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Все еще надеюсь, что нам удастся избежать худшего сценария, но медицина должна быть готовой ко всему", – отметил он.
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