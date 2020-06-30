ПОЛИТИКА Short News

Зеленский поручил готовиться ко второй волне эпидемии коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский призвал готовить систему здравоохранения ко второй волне эпидемии коронавирусной инфекции.

Об этом он заявил 30 июня на совещании, посвященном распространению COVID-19 в Украине. "В Закарпатье более 70% коек медучреждений, которые готовились к первой волне эпидемии, заняты больными. С такой динамикой надо готовиться ко второй волне. Все еще надеюсь, что нам удастся избежать худшего сценария, но медицина должна быть готовой ко всему", – отметил он.

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