ОБЩЕСТВО Short News

14 регионов Украины не готовы к ослаблению карантина – Минздрав

Киев и 13 областей Украины не соответствуют минимальным требованиям для смягчения карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины на утро 30 июня. В частности, как минимум одному из четырех критериев не соответствуют Киев и Киевская область, а также Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области.

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