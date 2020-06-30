Пандемия коронавируса. Украина по показателям не соответствует норме для въезда в страны ЕС – Степанов

По индикаторам, которые устанавливаются для въезда в страны Европейского союза, количество активных больных COVID-19 в стране должно быть на уровне 16 на 100 тыс. населения, в Украине этот показатель составляет 57 человек на 100 тыс., сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По состоянию на сегодняшний день масштабы распространения коронавируса в Украине значительно превышают уровень, необходимый для поездок украинцев в страны Европейского союза. Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

На данный момент количество активных больных в Украине составляет 57 на 100 тыс. населения, что значительно превышает допустимую норму для въезда в ЕС без ограничений.

"По индикаторам, которые устанавливаются для въезда в ЕС, количество активных больных – на уровне 16 на 100 тыс. населения. Такие страны находятся в "зеленой зоне" и их граждане могут спокойно путешествовать в страны ЕС. Если говорить об Украине, то у нас этот показатель составляет 57 на 100 тыс. населения", – подчеркнул Степанов.

Он отметил, что еще две недели назад этот показатель был на уровне 37 на 100 тыс.

"На сегодняшний день будут ограничения на поездки украинцев в ЕС. Они не будут касаться некоторых категорий населения: дипломатов, граждан, у которых сезонная работа, выезжающих на обучение, а также граждан, ищущих убежища в странах ЕС", – сказал министр.

Он добавил, что если положение с уровнем заболеваемости улучшится, ситуация со въездом в страны ЕС быстро изменится.

С начала эпидемии коронавирус в Украине подтвердили у 44 334 человек, от COVID-19 скончалось 1159 человек, вылечилось – 19 115. За последние сутки вирус выявили у 706 человек.