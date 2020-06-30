В Роспотребнадзоре заявили, что не нашли серьезных мутаций коронавируса

Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что следить за мутациями вируса важно для постановки диагноза (измененный вирус может не узнаваться имеющимися диагностическими наборами), а также "для подтверждения эффективности терапевтических препаратов, которые уже используются для лечения больных".
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