В Китае заявили об успешном испытании вакцины от коронавируса на людях

Китайская фармацевтическая группа Sinopharm объявила 28 июня об успешном испытании потенциальной вакцины от коронавирусной инфекции на людях.

Как сообщает китайское издание Global Times, у всех 1120 добровольцев в ходе первой и второй фазы был зафиксирован "положительных иммунный ответ".

Испытания препарата должны продолжиться в Объединенных Арабских Эмиратах. Если эффективность и безопасность препарата будет подтверждена в ходе третьей фазы испытаний, производство вакцины может начаться в октябре текущего года.