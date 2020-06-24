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Иммунолог Лапий: Мы надеялись, что летом количество больных COVID-19 уменьшится, но надежды не оправдались

Число тяжело больных людей с COVID-19 в больницах растет, рассказал в комментарии изданию "ГОРДОН" иммунолог Федор Лапий.

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Лапий: Спросите врачей больниц, и они скажут, что зря ослабляют карантинные меры
Лапий: Спросите врачей больниц, и они скажут, что зря ослабляют карантинные меры
Фото: nrcu.gov.ua
Елена ПОСКАННАЯ
журналист

Увеличение числа заболевших людей, скорее всего, связано с уменьшением настороженности населения в целом в отношении коронавируса. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил доцент кафедры детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования Федор Лапий.

"Мы надеялись, что летом количество больных уменьшится, но, к сожалению, наши надежды не оправдались. Медики понимают серьезность вопроса. Спросите врачей больниц, принимающих пациентов с COVID-19, в Харькове, Черновцах, Львове, Киеве, они скажут, что зря ослабляют карантинные меры. Вирус передается преимущественно капельным путем при контакте с другими людьми. И чем больше будет контактов, тем больше будет распространяться коронавирус. Соответственно, будет расти количество заболевших", – отметил Лапий.

По его информации, в больницах становится больше тяжелых пациентов с коронавирусом.

"Коллеги, которые работают со взрослыми пациентами, говорят об увеличении нагрузки. Сейчас поступают не просто люди с COVID-19, как в начале эпидемии. Первого пациента в Черновцах госпитализировали, потому что это было что-то неизвестное. Сейчас растет число именно тяжело больных людей. Это связано, скорее всего, с уменьшением настороженности населения в целом в отношении коронавируса" – сказал собеседник.

Он подчеркнул, что еще невозможно четко установить, завершилась ли первая волна эпидемии.

"Нельзя сказать, что мы закончили первую волну эпидемии и идем к началу второй. Сейчас мы говорим об установлении антирекордов. Но мы видим, что к выходным число выявленных случаев уменьшается. Это, скорее всего, связано с работой лабораторий. Их персонал тоже должен иметь выходные. И случаи, которые обнаруживаются в выходные, попадают в статистику первых дней недели", – сообщил врач.

Он пояснил, что в общем количество переболевших людей еще не обеспечивает естественный иммунитет. 

"Сейчас проводятся IFA-тесты, которые нужны, чтобы понять, какой процент украинцев переболел и имеет иммунитет, чтобы делать прогнозы на будущее. Если взять Швецию, то по аналогичному анализу видно, что не более 7% людей имеют антитела. Этого точно недостаточно для обеспечения коллективного иммунитета. Такие же данные нужны и по Украине. Сейчас мы понимаем, что получим иммунитет или после вакцинации, или в результате болезни, за что придется заплатить определенную цену, в том числе и жизнями людей", – резюмировал Лапий.

24 июня в Украине зафиксирован новый антирекорд по заболеваемости COVID-19. За прошедшие сутки выявлено 940 новых случаев. Из-за роста количества тяжелых пациентов Минздрав составил список больниц второй очереди, куда будут направлять пациентов с коронавирусом.

По данным Минздрава к ослаблению карантинных ограничений готовы 11 областей. В частности, всем требования соответствуют Винницкая, Житомирская, Запорожская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области.

Карантин в Украине ввели 12 марта. С 11 мая ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин продлил их до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

На заседании 17 июня действие адаптивного карантина было продлено до 31 июля

С 22 июня правительство сняло запрет на работу ресторанов и кафе в помещениях, а также отелей и бассейнов. 24 июня власти Киева озвучили требования для деятельности таких заведений в столице. Аналогичное решение об открытии объектов общественного питания приняли во Львове

Теги: Украина, медицина, Швеция, эпидемия, больница, исследование, Федор Лапий, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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