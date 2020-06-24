В Госпогранслужбе Украины зафиксировано более 100 случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Госпогранслужбе Украины подтверждено пять новых случаев инфицирования коронавирусом.

Под контролем медиков находятся более 230 пограничников, которые контактировали с инфицированными лицами Фото: dpsu.gov.ua

За время пандемии коронавируса в Государственной пограничной службе Украины зафиксирован 101 случай COVID-19. Об этом 24 июня сообщает Госпогранслужба.

За прошедшие сутки подтверждено пять новых случаев инфицирования коронавирусом.

Из общего количества военнослужащих и работников Госпогранслужбы, у которых лабораторно подтвержден коронавирус, 52 выздоровели, еще 48 человек продолжают лечиться – 14 стационарно и 34 амбулаторно. Также зафиксирован один летальный случай.

Помимо этого, под контролем медиков находятся более 230 пограничников, которые контактировали с инфицированными лицами.

В Украине 23 июня коронавирус был подтвержден у 940 человек – это максимум с начала эпидемии. Всего, по официальным данным, в Украине коронавирусом заразилось 39 014 человек, 1051 из них скончался, а 17 409 выздоровели.