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Сергей Гармаш
Сергей Гармаш

Главный редактор интернет-издания "ОстроВ".


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Подонки из "ДНР" издеваются над людьми на КПВВ, мотивируя это боязнью коронавируса, а сами устраивают "парад" с толпой "зрителей" без масок

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В Донецке "парад". В опорных (по коронавирусу) больницах не хватает аппаратов искусственного дыхания, но "многочисленные зрители" толпятся на площади без масок и, естественно, без социальной дистанции.

Эти подонки из "ДНР" издеваются над людьми на КПВВ, мотивируя это боязнью коронавируса, а сами устраивают идеальную среду для его распространения.

Естественно, картинка для российского ТВ, где Пушилина покажут в одном часовом промежутке с Путиным (парад специально начали в 9.00 – за час до московского), важнее, чем здоровье людей.

Источник: Сергей Гармаш / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Сергей Гармаш, ДНР, парад Победы, КПВВ, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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