В Донецкой области люди прорвались через блокпост оккупантов, чтобы попасть на подконтрольную Киеву территорию – Госпогранслужба

Прорвавшиеся из ОРДЛО люди рассказали, что боевики целенаправленно блокировали им возможность пересечь линию разграничения, сообщает Госпогранслужба Украины.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что расстояние между КПВВ "Новотроицкое" и блокпостом боевиков составляет около 5 км Фото: dpsu.gov.ua

22 июня в Донецкой области 110 человек прорвались через блокпост российских оккупантов, чтобы попасть на подконтрольную Киеву территорию. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что на контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" в течение вчерашнего дня пропуск с временно оккупированной территории Украины происходил очень медленно. В соцсетях люди писали, что утром боевики довольно быстро пропустили несколько человек под запись камер пропагандистского телеканала, а потом держали людей – сначала под палящим солнцем, потом – под ливнем.

По данным Госпогранслужбы, ближе к вечеру ситуация на КПВВ изменилась – туда массово начали прибывать граждане. Они объяснили, что оккупанты сначала анонсировали обновление пропуска на дорожном коридоре Донецк – Мариуполь, а затем заблокировали возможность пересечения линии разграничения. По словам прибывших людей, не выдержав многочасового ожидания в неблагоприятных погодных условиях, они прорвались через блокпост оккупантов и направились в "серую зону".

По решению командующего Объединенных сил работу КПВВ продлили, чтобы принять всех граждан, прибывших из ОРДЛО.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что расстояние между КПВВ "Новотроицкое" и блокпостом боевиков составляет около 5 км.

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Видео: Державна прикордонна служба України / YouTube

22 июня Донецкая облгосадминистрация сообщила о возобновлении работы КПВВ "Новотроицкое". С украинской стороны пункт пропуска был открыт 10 июня, однако боевики продолжали блокировать его работу со своей стороны еще в течение двух недель, ссылаясь на "карантинные мероприятия".