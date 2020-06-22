Зеленский предлагает, чтобы выпускники из ОРДЛО и Крыма не сдавали ВНО для поступления в вузы

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует внесение изменений в закон "О высшем образовании" для упрощения поступления в высшие учебные заведения выпускников школ с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма. Об этом 22 июня сообщает Офис президента.
Изменения будут предусматривать, что дети из этих территорий смогут вступать в вузы Украины без внешнего независимого оценивания и будут иметь возможность поступить во все вузы Украины, а не по ограниченным отдельным спискам, как это происходит сейчас, отмечают в ОП.
Кроме того, все желающие из ОРДЛО будут учиться в украинских вузах бесплатно, через государственный заказ в пределах квот. Сейчас такая норма действует только для выпускников из аннексированного Крыма и Севастополя.
В 2020 году основная сессия внешнего независимого оценивания пройдет с 25 июня по 17 июля. Дополнительная сессия ВНО запланирована с 23 июля по 11 августа, а результаты будут размещены до 14 августа.
8 мая МОН приняло решение перенести вступительную кампанию на месяц в связи с карантинными ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.