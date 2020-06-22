Зеленский предлагает, чтобы выпускники из ОРДЛО и Крыма не сдавали ВНО для поступления в вузы

Предлагаемые президентом Украины Владимиром Зеленским изменения предусматривают, что все желающие из временно оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей будут учиться в украинских вузах бесплатно, через государственный заказ в пределах квот.

Президент Украины Владимир Зеленский инициирует внесение изменений в закон "О высшем образовании" для упрощения поступления в высшие учебные заведения выпускников школ с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма. Об этом 22 июня сообщает Офис президента.

Изменения будут предусматривать, что дети из этих территорий смогут вступать в вузы Украины без внешнего независимого оценивания и будут иметь возможность поступить во все вузы Украины, а не по ограниченным отдельным спискам, как это происходит сейчас, отмечают в ОП.

Кроме того, все желающие из ОРДЛО будут учиться в украинских вузах бесплатно, через государственный заказ в пределах квот. Сейчас такая норма действует только для выпускников из аннексированного Крыма и Севастополя.

В 2020 году основная сессия внешнего независимого оценивания пройдет с 25 июня по 17 июля. Дополнительная сессия ВНО запланирована с 23 июля по 11 августа, а результаты будут размещены до 14 августа.