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Представители ОРДЛО блокируют работу пунктов пропуска, ссылаясь на карантин – Госпогранслужба

10 июня Украина возобновила работу пунктов пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская", прерванную из-за вспышки коронавирусной инфекции.

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С 10 июня через КПВВ "Марьинка" на оккупированную территорию пропустили 26 человек, с КПВВ "Станица Луганская" 644
С 10 июня через КПВВ "Марьинка" на оккупированную территорию пропустили 26 человек, с КПВВ "Станица Луганская" – 644
Фото: dpsu.gov.ua

Боевики на Донбассе отказываются осуществлять пропуск граждан, ссылаясь на карантинные мероприятия, об этом рассказал во время видеоконференции в Facebook начальник управления организации пограничного контроля Госпогранслужбы Юрий Лысюк 19 июня.

По его информации, с 10 июня, когда по решению командования ООС два КПВВ были открыты – "Станица Луганская" в Луганской области и "Марьинка" в Донецкой, – с КПВВ "Марьинка" смежная сторона пропустила 26 человек, а с КПВВ "Станица Луганская" – 644.

Не подконтрольная Украине сторона отказывается осуществлять пропуск граждан, ссылаясь на карантинные мероприятия, отметил Лысюк.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/videos/264012051487170/

В "Станице Луганской" определено два дня – среда и суббота – для пропуска граждан. В эти дни осуществляется пропуск по согласованным спискам.

"Если в этих списках граждан нет, то даже с гуманитарной целью – на похороны, на лечение, навестить родных – пропуск не осуществляется", – подчеркнул Лысюк.

10 июня Украина возобновила работу пунктов пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская", прерванную из-за вспышки коронавирусной инфекции. По информации Госпогранслужбы Украины, представители незаконных вооруженных формирований сорвали открытие контрольных пунктов, подолгу не пропуская людей.

Теги: Украина, Донбасс, Госпогранслужба, Марьинка, Станица Луганская, ОРДЛО, КПВВ
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