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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики блокируют работу КПВВ на Донбассе – Госпогранслужба

В КПВВ "Станица Луганская" в ОРДЛО сегодня были пропущены пять граждан, однако позже они вернулись на контролируемую Киевом территорию, поскольку боевики заблокировали движение на этом направлении, сообщает Госпогранслужба Украины.

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Госпогранслужба сообщила, что российские оккупанты препятствуют нормальному функционированию гуманитарных дорожных коридоров на Донбассе
Госпогранслужба сообщила, что российские оккупанты препятствуют нормальному функционированию гуманитарных дорожных коридоров на Донбассе
Фото: dpsu.gov.ua

Боевики блокируют работу контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе. Об этом 15 июня сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Как подчеркнули в ведомстве, российские оккупанты препятствуют нормальному функционированию гуманитарных дорожных коридоров.

Отмечается, что через КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины сегодня были пропущены пять граждан. Однако позже они вернулись на контролируемую Киевом территорию, поскольку боевики заблокировали движение на этом направлении.

КПВВ "Марьинка", по данным Госпогранслужбы, не функционировал по вине оккупантов, которые блокировали любые попытки граждан пересечь линию разграничения. В частности, российские наемники уже четверо суток удерживают перед своим блокпостом двух людей, не позволяя им проехать домой.

10 июня Украина возобновила работу пунктов пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская", прерванную из-за вспышки коронавирусной инфекции. По информации Госпогранслужбы Украины, представители незаконных вооруженных формирований сорвали открытие контрольных пунктов, подолгу не пропуская людей.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, Госпогранслужба, Марьинка, Станица Луганская, ОРДЛО, КПВВ
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