Боевики на Донбассе сорвали открытие КПВВ на линии разграничения

Перед КПВВ "Марьинка" собралось около 100 пешеходов, среди них – 70 человек пожилого возраста и 10 детей, сообщает "Українська правда".

В 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины Фото: EPA

Представители незаконных вооруженных формирований сорвали открытие контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения, не пропустив за два часа на оккупированную территорию ни одного человека. Об этом изданию "Українська правда" сообщил начальник отдела коммуникаций со СМИ администрации Государственной пограничной службы Олег Бойко.

"За два часа на оккупированную территорию боевики не пропустили ни одного человека", – сообщил он.

По информации издания, пограничники из состава Объединенных сил в 11.00 начали пропуск через линию разграничения на КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская". По состоянию на 13.00 через контрольный пункт "Марьинка" на временно оккупированную территорию Украины пропустили одного человека на автомобиле, но через некоторое время его вернули боевики. Впоследствии еще пять человек пропустили в пешем порядке в направлении временно оккупированного Донецка. На момент публикации материала они ожидали пропуска на блокпосте боевиков.

Через КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию последовали шесть граждан. Сейчас они ждут перед блокпостом, где боевики установили противотанковые заграждения.

Перед КПВВ "Марьинка" собралось около 100 пешеходов, среди них – 70 человек пожилого возраста и 10 детей. Некоторые из них ожидают пропуска еще с 6.00.

Бойко подтвердили изданию информацию, что боевики сорвали открытие КПВВ. Он объяснил, что режим работы контрольных пунктов въезда-выезда – с 11.00 до 14.00. Пограничники говорят, что, возможно, людей, вышедших в направлении временно оккупированной территории, будут возвращать и после закрытия КПВВ.