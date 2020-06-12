Работа КПВВ на админгранице с Крымом возобновится 15 июня, обязательная обсервация отменяется – Резников

С 15 июня работу восстановят пункты пропуска "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка", сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Работа контрольных пунктов въезда-выезда на административной границе с оккупированным Крымом возобновится 15 июня. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что работу восстановят пункты пропуска "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".

"Проведен ряд консультаций с постоянным представителем президента Украины в Автономной Республике Крым, с представителями общественности и международными организациями по ситуации на административной границе с Крымом. Результатом переговоров стало решение о возобновлении работы пунктов пропуска с 15 июня", – отметил Резников.

При этом для граждан, которые пересекают админграницу, отменяется обязательная обсервация. В то же время обязательной остается необходимость соблюдать противоэпидемические требования. Речь идет о контроле температуры тела, использовании защитных масок и перчаток. Кроме того, все, кто пересечет админграницу, должны дать письменное согласие на самоизоляцию с использованием электронного сервиса "Дій вдома". Нарушителям этого условия грозит штраф 17 тыс. грн.

Работа пунктов пропуска на территорию аннексированного Россией Крыма была приостановлена 17 марта в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.