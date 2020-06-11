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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина может открыть все КПВВ на Донбассе на следующей неделе – журналист Гармаш

Главный редактор издания "Остров" Сергей Гармаш, привлеченный к работе трехсторонней контактной группы в Минске, сообщил, что Украина готова открыть все пункты пропуска на полный световой день.

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Два пункта пропуска на линии разграничения открылись 10 июня
Два пункта пропуска на линии разграничения открылись 10 июня
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

На 12 июня запланировано внеочередное заседание Кабинета Министров Украины, на котором будет рассмотрен вопрос открытия в адаптивном режиме всех контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе. Об этом 10 июня написал в Facebook привлеченный Украиной к работе трехсторонней контактной группы (ТКГ) на минских переговорах журналист, главный редактор издания "Остров" Сергей Гармаш.

По его сведениям, открытие пунктов будет зависеть от эпидситуации.

"Не на несколько часов, как сегодня мы открыли два своих КПВВ, а на полный световой день – с 6.00 до 21.00. Если такое решение будет принято, то КПВВ откроются уже на следующей неделе", – выяснил Гармаш в ходе переговоров.

По его словам, "представители России из ОРДЛО" заявили, что готовы всех выпускать с оккупированных территорий, но обратно эти люди смогут вернуться только по спискам, чтобы затем "отследить соблюдение ими обсервации".

"Очень "конструктивная" позиция! Представляете, сколько людей, выехавших за своими пенсиями и вернувшихся в тот же день, будут ждать в очередях в КПВВ, как кто-то составит какие-то списки, а потом еще и будет отслеживать их обсервацию и самоизоляцию? За нарушение которой, кстати, предусматриваются серьезные штрафы. Я уж не говорю о тех людях, которые захотят въехать на оккупированную территорию со свободной территории. Их не будет в списках выехавших, а значит, их просто не пустят", – написал журналист.

https://www.facebook.com/sergiy.garmash/posts/2493273117439489

На сайте президента Украины по итогам очередного раунда переговоров в Минске сообщили, что в очередной раз была подтверждена готовность Украины открыть два новых КПВВ на линии разграничения; также "в рамках гуманитарной группы обсуждался вопрос открытия КПВВ в адаптивном режиме".

10 июня Украина возобновила работу пунктов пропуска "Марьинка" и "Станица Луганская", прерванную из-за вспышки коронавирусной инфекции. По информации Госпогранслужбы Украины, представители незаконных вооруженных формирований сорвали открытие контрольных пунктов, подолгу не пропуская людей.

Гармаш, как и еще один журналист Денис Казанский, привлечен к работе ТКГ с украинской стороны в качестве представителя ОРДО.

Теги: Сергей Гармаш, Марьинка, Станица Луганская, минские переговоры, война на Донбассе, ОРДЛО, КПВВ, журнал, обсервация, нарушение, самоизоляция
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