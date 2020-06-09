Принудительная "паспортизация" в ОРДЛО. Руководителям "миграционной службы ЛНР" объявлено подозрение

О подозрении в уголовном преступлении сообщили представителям оккупационных властей Луганской области, которые занимаются незаконной выдачей украинцам российских паспортов. Об этом 9 июня проинформировал Офис генерального прокурора (ОГП) Украины.
"Сообщено о подозрении начальнику так называемого управления миграционной службы "МВД Луганской народной республики" и его заместителю по факту принудительной "паспортизации" граждан Украины, проживающих на не подконтрольной органам государственной власти территории. Действия "должностных лиц" квалифицированы как посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, содействие деятельности террористической организации, нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.
В ОГП отметили, что в ОРЛО, по предварительным данным, "паспорта ЛНР" выдали более 200 тыс. человек.
"Невыполнение требования получения "документа" является поводом для отказа в трудоустройстве, увольнения с работы, прекращения социальных выплат, исключения из учебных заведений и тому подобное... Принудительный характер "паспортизации" нарушает законы и обычаи войны", – рассказали в ведомстве.
В Офисе генпрокурора уточнили. что досудебное расследование проводят следователи Службы безопасности Украины.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Террористы группировок "ЛНР" и "ДНР" выдают жителям оккупированных территорий свои "паспорта".
1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.
В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ "юридически ничтожным" и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.
24 октября Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что боевики начали очередную кампанию по обеспечению местных жителей "документами" боевиков "ДНР" и "ЛНР". По данным украинской разведки, пенсионерам в ОРДЛО "уже направляются угрозы о прекращении выплат пенсий с 31 марта 2020 года при отсутствии документа об изъятии украинского паспорта".