Казанский: Представители группировок "ЛДНР" на наше появление в ТКГ отреагировали нервно

По словам журналиста Дениса Казанского, который в качестве представителя ОРДЛО впервые принял участие в заседании минской переговорной группы, украинская делегация была готова к нервной реакции представителей боевиков "ЛДНР".

Казанский отметил, что представители РФ не протестовали против появления в ТКГ переселенцев Фото: Oleh Sambir / Facebook

Представители боевиков "ЛДНР" "нервно" отреагировали на появление в трехсторонней контактной группе (ТКГ) на минской площадке по ситуации на Донбассе представителей ОРДЛО. Об этом 9 июня сообщил в Facebook переселенец, представитель ОРДО в ТКГ Денис Казанский.

"Сегодня принял участие в видеоконференции политической подгруппы ТКГ по Донбассу. (...) Представители группировок "ЛДНР", которые называют себя представителями ОРДЛО, на наше появление отреагировали нервно, хамили, пытались провоцировать перепалки, но к этому все были готовы, поэтому отреагировали спокойно", – написал он.

По словам журналиста, "пытаясь хоть как-то перекрутить ситуацию в свою пользу и сохранить лицо", представитель "ЛНР" Родион Мирошник несколько раз назвал новых представителей ОРДЛО "представителями консультативного совета".

"Модератор конференции господин Пьер Морель подчеркнул, что консультативный совет не создавался. Российский представитель [Алексей] Дмитриевский протеста против появления переселенцев в украинской делегации не высказывал", – рассказал Казанский.

Он подчеркнул, что 10 июня консультации в рамках основного заседания ТКГ будут продолжаться до позднего вечера.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".

На заседании ТКГ 9 июня впервые принимают участие переселенцы. ОРДО представляют донецкие журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые в 2014 году были вынуждены покинуть родной город; ОРЛО – юрист, председатель международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан. Также для участия в работе ТКГ от ОРЛО заявлен врач Константин Либстер.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил, что провел собеседования уже с 60 людьми, которые могут представлять ОРДЛО на минской переговорной площадке.