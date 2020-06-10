Клуб читателей
ГОРДОН
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Казанский: Представители группировок "ЛДНР" на наше появление в ТКГ отреагировали нервно

По словам журналиста Дениса Казанского, который в качестве представителя ОРДЛО впервые принял участие в заседании минской переговорной группы, украинская делегация была готова к нервной реакции представителей боевиков "ЛДНР".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Казанский отметил, что представители РФ не протестовали против появления в ТКГ переселенцев
Казанский отметил, что представители РФ не протестовали против появления в ТКГ переселенцев
Фото: Oleh Sambir / Facebook

Представители боевиков "ЛДНР" "нервно" отреагировали на появление в трехсторонней контактной группе (ТКГ) на минской площадке по ситуации на Донбассе представителей ОРДЛО. Об этом 9 июня сообщил в Facebook переселенец, представитель ОРДО в ТКГ Денис Казанский.

"Сегодня принял участие в видеоконференции политической подгруппы ТКГ по Донбассу. (...) Представители группировок "ЛДНР", которые называют себя представителями ОРДЛО, на наше появление отреагировали нервно, хамили, пытались провоцировать перепалки, но к этому все были готовы, поэтому отреагировали спокойно", – написал он.

По словам журналиста, "пытаясь хоть как-то перекрутить ситуацию в свою пользу и сохранить лицо", представитель "ЛНР" Родион Мирошник несколько раз назвал новых представителей ОРДЛО "представителями консультативного совета".

"Модератор конференции господин Пьер Морель подчеркнул, что консультативный совет не создавался. Российский представитель [Алексей] Дмитриевский протеста против появления переселенцев в украинской делегации не высказывал", – рассказал Казанский.

Он подчеркнул, что 10 июня консультации в рамках основного заседания ТКГ будут продолжаться до позднего вечера.

https://www.facebook.com/den.kazansky/posts/3095919530487538

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".

На заседании ТКГ 9 июня впервые принимают участие переселенцы. ОРДО представляют донецкие журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые в 2014 году были вынуждены покинуть родной город; ОРЛО – юрист, председатель международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан. Также для участия в работе ТКГ от ОРЛО заявлен врач Константин Либстер.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил, что провел собеседования уже с 60 людьми, которые могут представлять ОРДЛО на минской переговорной площадке.

Теги: Донбасс, переговоры, Денис Казанский, переселенцы, война в Украине, война на Донбассе, ОРДЛО, ЛДНР, заседание, консультативный совет
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Фильм отражает расовые предрассудки". Картину "Унесенные ветром" убрали из показов
"Фильм отражает расовые предрассудки". Картину "Унесенные ветром" убрали из показов
"Мы тут Успенских не ждали!". Дочь российской певицы призвала не высказываться о ее отце
"Мы тут Успенских не ждали!". Дочь российской певицы призвала не высказываться о ее отце
С голым животом. NK станцевала перед камерой
С голым животом. NK станцевала перед камерой
"Я шокирован". Брайан Мэй назван лучшим рок-гитаристом современности
"Я шокирован". Брайан Мэй назван лучшим рок-гитаристом современности
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS