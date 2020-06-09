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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников о реакции РФ на представителей ОРДЛО в Минске: Неожиданно мягче, чем я предполагал

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников рассказал, что после появления в минском переговорном процессе четырех представителей ОРДЛО ожидал от РФ демарша, но идет диалог.

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Резников рассказал, что диалог в ТКГ идет
Резников рассказал, что диалог в ТКГ идет
Фото: kyivcity.gov.ua

Россия более мягко, чем ожидалось, отреагировала на появление в трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске четырех представителей оккупированных территорий Донбасса.

Об этом вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил LIGA.net в интервью, которое было опубликовано 9 июня.

"Неожиданно мягче, чем я предполагал. Я думал, будет демарш, но нет. Идет диалог. Координатор объявил о том, что у нас есть гости. [участник ТКГ, народный депутат от "Слуги народа" Андрей] Костин дал каждому слово, они представились, и сейчас идет уже живое общение", – сказал вице-премьер-министр.

По его словам, россияне, сославшись на технические проблемы, на 30 минут задержались с видеовключением в процесс консультаций.

"Они никогда не задерживались. Я думаю, что это был момент внутренних консультаций, что с этим делать", – объяснил Резников.

Он отметил, что готов был к ультиматуму с российской стороны, "но этого не произошло".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. На переговорах в Минске присутствуют представители боевиков "ДНР" и "ЛНР".

На заседании ТКГ в Минске ОРДО уже представляют донецкие журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые в 2014 году были вынуждены покинуть родной город. ОРЛО представляет юрист, председатель международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан. Также для участия в работе ТКГ от отдельных районов Луганской области заявлен известный врач Константин Либстер.

Среди людей, которые рассматривались в качестве кандидата в ТКГ от ОРДЛО, – бывший узник боевиков Станислав Асеев.

Теги: Россия, Минск, Алексей Резников, война в Украине, война на Донбассе, заседание
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