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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики выпустили 60 крупнокалиберных мин по украинским военным возле Орехово и Крымского – штаб ООС

С начала суток 9 июня вооруженные формирования РФ на востоке Украины восемь раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб операции Объединенных сил.

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С начала суток потерь в рядах военнослужащих ООС нет
С начала суток потерь в рядах военнослужащих ООС нет
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Боевики выпустили 60 мин калибра 120 мм по украинским военным возле Орехово и Крымского. Об этом 9 июня в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

Военнослужащих ООС в районе населенных пунктов Новолуганское, Новотошковское и Шумел российские оккупанты обстреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а опорные пункты возле хутора Вольный – из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем.

Также противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов по украинским военным недалеко от Марьинки.

В общей сложности сегодня вооруженные формирования РФ на востоке Украины восемь раз нарушили режим прекращения огня.

Украинские военнослужащие открывали по оккупантам ответный огонь.

С начала суток потерь в рядах военнослужащих ООС нет.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/873466773145940

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Украина, военные, агрессия, боевики, Крымское, Орехово, обстрелы, война на Донбассе, ООС
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