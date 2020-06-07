Россия не демонстрирует взаимности в достижении мира на Донбассе – Кулеба

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Украина вместе с партнерами стремится оживить нормандский формат.

Кулеба: На этой неделе не менее девяти украинских солдат были ранены Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Россия не демонстрирует желания добиться мира на Донбассе, заявил 7 июня в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Вместе с партнерами Украина стремится оживить нормандский формат и достичь мира, но пока не видит никакой взаимной конструктивности с российской стороны. На этой неделе не менее девяти украинских солдат были ранены на линии фронта. К счастью, никто не погиб в бою", – написал он.

Together with partners, Ukraine seeks to revitalize the Normandy format & achieve peace, but sees no mutual constructiveness from the Russian side so far. #TheWarGrindsOn. This week at least 9 Ukrainian soldiers have been wounded at the frontline. Luckily none killed in action. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 7, 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки". В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично, в частности дважды состоялся обмен удерживаемыми лицами.

В январе 2020 года стало известно, что стороны договорились о новой встрече через четыре месяца, однако ее точная дата не была определена.

В июне глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что встречу глав стран нормандского формата планируют провести до конца года.