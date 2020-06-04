"Первые в Берлине после начала пандемии". Кулеба прокомментировал визит украинской делегации в ФРГ

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, самое ценное, что дал визит в Берлин украинской делегации, – личный контакт и откровенный разговор о позициях сторон.

Визит украинской делегации в Германию прокомментировал 3 июня в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Как неоднократно подчеркивали немецкие собеседники, мы были первой иностранной делегацией, которую приняли в Берлине после начала пандемии коронавируса. Это мощный сигнал со стороны Германии", – написал он.

Дипломат отметил, что визита "такого уровня" между Украиной и Германией давно не было.

"Самое ценное, что он дал, – это личный контакт и откровенный, подробный разговор о позиции сторон. Критически важно максимально точно понимать друг друга, прежде чем вступать в переговоры с россиянами", – заявил Кулеба.

По его словам, во время встречи в Берлине украинская сторона смогла "четко донести немецким партнерам нашу позицию".

"Подробно проинформировали, почему "буксует" Минск. Какова реальная ситуация по безопасности и в гуманитарной сфере на востоке. Почему мирное урегулирование начинается с безопасности. (...) "Основным приоритетом является внедрение длительного и верифицированного прекращения огня". Важно, что это прозвучало именно от моего немецкого коллеги Хайко Мааса. То есть наши взгляды на принцип "Сначала безопасность" совпадают", – объяснил украинский министр.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

2 июня 2020 года Кулеба, глава Офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Украины Андрей Таран посетили с рабочим визитом Берлин. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, политику безопасности и гуманитарную ситуацию на Донбассе.