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"Первые в Берлине после начала пандемии". Кулеба прокомментировал визит украинской делегации в ФРГ

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, самое ценное, что дал визит в Берлин украинской делегации, – личный контакт и откровенный разговор о позициях сторон.

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Кулеба: Критически важно максимально точно понимать друг друга
Кулеба: Критически важно максимально точно понимать друг друга
Фото: mfa.gov.ua

Визит украинской делегации в Германию прокомментировал 3 июня в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Как неоднократно подчеркивали немецкие собеседники, мы были первой иностранной делегацией, которую приняли в Берлине после начала пандемии коронавируса. Это мощный сигнал со стороны Германии", – написал он.

Дипломат отметил, что визита "такого уровня" между Украиной и Германией давно не было.

"Самое ценное, что он дал, – это личный контакт и откровенный, подробный разговор о позиции сторон. Критически важно максимально точно понимать друг друга, прежде чем вступать в переговоры с россиянами", – заявил Кулеба.

По его словам, во время встречи в Берлине украинская сторона смогла "четко донести немецким партнерам нашу позицию".

"Подробно проинформировали, почему "буксует" Минск. Какова реальная ситуация по безопасности и в гуманитарной сфере на востоке. Почему мирное урегулирование начинается с безопасности. (...) "Основным приоритетом является внедрение длительного и верифицированного прекращения огня". Важно, что это прозвучало именно от моего немецкого коллеги Хайко Мааса. То есть наши взгляды на принцип "Сначала безопасность" совпадают", – объяснил украинский министр.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/10158262809438389

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

2 июня 2020 года Кулеба, глава Офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Украины Андрей Таран посетили с рабочим визитом Берлин. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, политику безопасности и гуманитарную ситуацию на Донбассе.

Теги: Германия, Украина, МИД Украины, Берлин, Дмитрий Кулеба, война в Украине, дипломаты, война на Донбассе, визит, Хайко Маас, пандемия
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